Belçika Savunma Bakanı Francken, zorunlu askerlik ve TikTok yasağı için çağrı yaptı - Son Dakika
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Belçika Savunma Bakanı Francken, zorunlu askerlik ve TikTok yasağı için çağrı yaptı

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Belçika Savunma Bakanı Francken, öğrenci eylemleri sürerken zorunlu askerliğin yeniden getirilmesini istedi. Francken, TikTok'un yasaklanmasını da savunarak platformun Çin gizli servisince kontrol edildiğini öne sürdü; eylemler nedeniyle bazı ortaöğretim kurumları kapatılmıştı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkede öğrenci eylemleri sürerken zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi gerektiğini söyledi.

Francken, sosyal medya hesabından ülkede süren öğrenci eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Gençlerin okulları dağıttığını, öğretmenleri ve polis memurlarını dövdüğünü belirten Francken, "Bence zorunlu askerliği yeniden getirmeliyiz. Sadece askeri alanda değil, sağlık veya eğitim alanlarında da herkesin ortak yaşam için çalışmayı öğrenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Francken, sosyal medya platformu TikTok'u da "lanet" olarak tanımlayarak, yasaklanması gerektiğini kaydetti.

TikTok'un Çin gizli servisi tarafından kontrol edildiğini ve beyin çürümesine yol açan dünyanın en büyük psikolojik operasyonu olduğunu öne süren Francken, "Amaç, Batı toplumumuzu istikrarsızlaştırmak ve gençlerimizi aptallaştırıp hasta etmek." ifadelerini kullandı.

Francken, ebeveynlerin çocukların yetiştirilmesindeki temel sorumluluğuna da dikkati çekti.

Fransa'nın ardından Belçika'nın bazı kentlerinde de eğitim koşullarına ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki tasarruf önlemlerine ve reformlarına karşı öğrenci eylemleri düzenlenmeye başlamış, yaşanan olaylar nedeniyle belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki bazı ortaöğretim kurumları kapatılmıştı.

Öğrenciler, sınıf mevcutlarının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiPolitikaBelçikaSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

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