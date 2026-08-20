Belçika, UCM'ye Yaptırımları Kınadı - Son Dakika
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Belçika, UCM'ye Yaptırımları Kınadı

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Belçika, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarını kınayarak bağımsızlığa vurgu yaptı.

Belçika, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve Mahkeme'nin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine almasının ardından UCM'yi, yetkililerini ve Mahkeme ile işbirliği yapan kişileri hedef alan yaptırımları kınadı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, UCM'ye yönelik yaptırımların Mahkeme'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedelediğini, cezasızlıkla mücadelede gücünü zayıflattığını belirtti.

Prevot, UCM, yetkilileri ve Mahkeme ile işbirliği yapan kişilere yönelik yaptırımları kınadıklarını kaydetti.

UCM'nin siyasi baskı olmaksızın görevini yerine getirme özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurgulayan Prevot, "Bu, ulusal egemenliği savunmakla ilgili bir mesele değildir. Aksine, egemenlik aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkelerine uymakla ilgili sorumluluk da gerektirir." ifadelerini kullandı.

Prevot, hesap verilebilirliği sağlamaya çalışan UCM personeliyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarını etkileyen üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına olanak tanıyan "engelleme statüsü"nün aktifleştirilmesini desteklediklerini aktardı.

ABD, UCM Başkanı Akane'yi ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika, UCM'ye Yaptırımları Kınadı - Son Dakika

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