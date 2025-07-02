Belçika ve Çin Arasında Güçlü İşbirliği Mesajları

BRÜKSEL, 2 Temmuz (Xinhua) -- Belçika Başbakanı Bart de Wever, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. de Wever, salı günü gerçekleştirilen görüşmede Çin ile karşılıklı güveni artırma ve etkileşimi derinleştirme kararlılıklarını ifade etti.

Belçika ve Çin'in köklü bir etkileşim geçmişine sahip olduğunu ve yerel düzeyde canlı dostane iletişimlerin devam ettiğini kaydeden de Wever, Belçika'nın Avrupa-Çin işbirliğinde bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Çin'e çok sayıda ziyaret yaptığını hatırlatan de Wever, Çin'in kalkınma başarılarından derinden etkilendiğini ifade etti. de Wever, farklı bakış açılarına rağmen mevcut karmaşık jeopolitik konjonktürde etkileşimleri ve karşılıklı güveni artırmanın önemini vurguladı.

Ülkesinin çok taraflılığa olan bağlılığını ve daha özerk bir Avrupa'ya olan desteğini teyit eden de Wever, yaklaşan Avrupa Birliği-Çin liderler toplantısının olumlu sonuçlar vermesini temenni ettiklerini belirtti.

De Wever, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve bu tutumlarının değişmeyeceğinin de altını çizdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise AB'nin kurucu üyesi olan ve AB genel merkezinin bulunduğu Belçika'nın, Avrupa'nın entegrasyon süreci ve Çin-AB ilişkilerindeki eşsiz rolüne işaret etti.

Yeni Belçika hükümetinin izlediği akılcı ve pragmatik Çin politikasını takdir ettiklerini kaydeden Wang, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, çok yönlü dostane işbirliği ortaklığını ise istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde ilerletmek üzere Belçika ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzey dışa açılım politikasına olan bağlılıklarının sürdüğünü ve daha fazla Belçikalı işletmeyi Çin'de iş geliştirmeye davet ettiklerini söyleyen Wang, Belçika'nın da aynı şekilde Belçika'da yatırım yapan Çinli şirketlere adil, güvenli ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, bunun, geçmiş ile gelecek arasında köprü olma açısından büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Wang, Çin ve AB arasındaki yarım asırlık ilişkinin, iki taraf arasında karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliğinin sağlanabileceğini tam olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang, karmaşık ve değişken uluslararası konjonktürde dünyanın iki büyük gücü, pazarı ve medeniyeti olan Çin ve AB'nin ortak konumlarını ve kazan-kazan işbirliğinin özünü koruyarak çok taraflılığı ve serbest ticaret sistemini ortaklaşa korumak üzere iletişimi güçlendirmeleri, anlayışı geliştirmeleri ve karşılıklı güveni sağlamlaştırmaları gerektiğini söyledi. Wang, Çin ve AB'nin birlikte dünyada "istikrarın güvencesi" olmayı sürdürmesi ve birbirlerini destekleyen ve birbirlerine güç veren güvenilir ve güçlü ortaklar olarak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İki taraf, Ukrayna krizinin de aralarında bulunduğu çeşitli konularda görüş alışverişinde de bulundu.