Belçika ve Fas, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

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Belçika ve Fas, ekonomi, ticaret, yenilenebilir enerji, güvenlik ve göç alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmek için işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Fas ve Belçika Dışişleri bakanlıklarının ortak deklarasyonuna göre, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve mevkidaşı Aziz Ahnuş, 15 Nisan'da, başkent Rabat'ta düzenlenen Fas-Belçika Yüksek Ortaklık Komisyonunun üçüncü toplantısına eş başkanlık yaptı.

Toplantıların ardından iki ülke arasında ekonomi, ticaret, yenilenebilir enerji, güvenlik ve göç alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Düzensiz göçle mücadele vurgusu

Deklarasyonda, ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele etmek için işbirliğinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin "her iki ülkenin ortak çıkarı" olduğu vurgulandı.

Düzensiz göçle mücadele konusunda şimdiye kadar yapılan işbirliğine işaret edilen deklarasyonda, geri kabul, geri gönderme ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Deklarasyonda, iki ülkenin yasal göç yollarını geliştirmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

Gazze'de ateşkes çağrısı

De Croo ve Ahnuş'un Orta Doğu'da sivillere yönelik saldırıları kınadığı deklarasyonda, Gazze'de acil, kapsamlı ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunuldu.

Deklarasyonda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart tarihli 2728 sayılı kararına uyulması ve Gazze Şeridi boyunca tüm geçiş noktalarından insani yardıma engelsiz erişim sağlanması çağrısı yapıldı.

Ayrıca deklarasyonda, sivil halkın zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü girişim reddedildi.