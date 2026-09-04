Sırbistan\'ın Mladic Cenaze Törenine Belçika\'dan Sert Tepki

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Sırbistan'ın "Bosna Kasabı" olarak adlandırılan Ratko Mladic'e üst düzey cenaze töreni düzenleme kararını şiddetle kınadığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mladic'in hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunun altını çizdi.

"Bosna Kasabı" olarak anılan Mladic'in savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından mahkum edildiğini kaydeden Prevot, şu ifadeleri kullandı:

"Mladic, başta Srebrenitsa soykırımı olmak üzere, Avrupa tarihinin en korkunç vahşetlerinden bazılarının sembol isimlerinden biridir. Cenazesi için bu tür onurlandırmaların yapılması, mağdurlara ve ailelerine karşı utanç verici ve saygısızca bir davranıştır. Bu eylemi en güçlü ifadelerle kınıyorum ve bu mesajı bu sabah Avrupa işlerinden sorumlu Sırp mevkidaşıma da ilettim."

Prevot, bunun Sırbistan'ı insan onuruna saygı, insan hakları ve cezasızlıkla mücadele gibi Avrupa Birliği'nin temel değerlerinden uzaklaştıran bir adım olduğunu belirterek, aynı zamanda AB üyeliğine aday bir ülkeden beklenenlerin tam tersi bir yönde ilerleme olduğunu değerlendirdi.

Sırbistan, sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos'ta ölmesinin ardından cenaze törenini üst düzeyde düzenleme kararı aldığını duyurmuştu.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programında, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.