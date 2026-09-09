Belçikalı 2 kişi, arıza yapan uçağı Rize Çayeli açıklarında denize indirdi; kurtarıldılar
Gürcistan'dan havalanan ve Belçikalı Christian Peiffer ile Vleselarer Verner'i taşıyan uçak, arıza verince Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Sahil güvenlik ekipleri, uçaktaki iki kişiyi kurtardı.
Haber: Gençağa Karafazlı
(RİZE) - Gürcistan'dan havalanan 2 kişilik uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.
ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Gürcistan'dan havalanan ve Belçikalı 2 kişiyi taşıyan uçak kısa süre sonra arıza verdi. Bunun üzerine uçak Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptı.
Uçaktaki iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Uçaktaki kişilerin Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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