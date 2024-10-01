Belediye Araçlarından Yakıt Çalan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Belediye Araçlarından Yakıt Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Belediye Araçlarından Yakıt Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de belediye aracından akaryakıt çalan iki kişi suçüstü yakalandı. Soruşturma sürüyor.

01.10.2024 12:16
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Kırıkkale Belediyesi hizmetinde kullanılan araçtan yakıt çalan belediye personeli ile 1 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Kırıkkale Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçtan akaryakıt hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, belediyede görevli Y.A'nın kullandığı araçla B.G'nin ikametine giderek, burada kurdukları düzenekle araçtaki akaryakıtı aktardıklarını ve ilk belirlemelere göre 2 ay boyunca işlemi gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Şüpheliler, 90 litre mazot ve kurulan düzeneğe ait çok sayıda malzemeyle suçüstü gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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