Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özel'e Ziyaret

27.01.2026 12:59  Güncelleme: 14:31
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek yerel yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüştü. Toplantıda demokrasinin güçlendirilmesi ve halk iradesinin korunması gibi konular ele alındı.

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarette, ülke gündeminde öne çıkan siyasal gelişmelerin yanı sıra yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ağırladı. Görüşmede demokrasinin güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkesinin korunması ve halk iradesinin her koşulda savunulması konularında ortak bir duruş sergilenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Beşikcioğlu, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederken, bu süreçte parti örgütleriyle dayanışmanın belirleyici rol oynadığını dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına hediye takdimiyle sona ererken, her iki isim de dayanışma, ortak akıl ve kararlılıkla Türkiye'nin hak ettiği aydınlık geleceğin birlikte inşa edileceğine olan inançlarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

