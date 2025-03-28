Belediye Başkanı Elif Köse, Bayram Öncesi Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ramazan Bayramı öncesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri Taner Timar, Tuncay İşçimen ve Murat Alpay ile birlikte Ramazan Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köse, esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayarak iyi dileklerini sundu. Ziyaret sırasında vatandaş ve esnaf, Başkan Köse'nin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret boyunca esnafın görüşlerini dinleyen ve bayram sevincini paylaşan Köse, Safranbolu'nun birlik ve beraberlik ruhunun sonsuza dek süreceğini belirtti.