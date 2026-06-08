Başkan engelli tiyatrocularla sahneye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan engelli tiyatrocularla sahneye çıktı

Başkan engelli tiyatrocularla sahneye çıktı
08.06.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, engelli tiyatro topluluğuyla 'Halime' oyununda rol alarak farkındalık oluşturdu. Belediye ve kaymakamlık işbirliğiyle eski spor salonu tiyatroya dönüştürüldü.

Zonguldak'ın Kilimli İlçe Belediye Başkanı Kamil Altun, farkındalık oluşturmak amacıyla, 10 yıldır tiyatro oyunları sahneleyen engelli bireyler için belediye ve kaymakamlık işbirliğinde tahsis edilen salonda sahneye çıktı.

İlçede 10 yıl önce kurulan ve 15 oyuncudan oluşan "Özel Oyuncular Tiyatro Topluluğu", uzun yıllar sahne bulmakta zorluk yaşadı. Fiziksel imkanların yetersizliği nedeniyle farklı salonlarda ve sınırlı koşullarda gösterilerini sürdüren ekip, buna rağmen hem Zonguldak'ta hem de şehir dışında çeşitli sahnelerde izleyiciyle buluşmayı başardı.

Tiyatro ekibinin yaşadığı sahne sorununun çözülmesi amacıyla harekete geçen Kilimli Kaymakamlığı ile Kilimli Belediyesi, Bölüm Mahallesi'nde kullanılmayan eski spor salonunu kapsamlı tadilatla yeniledi. Toplam 320 koltuk kapasiteli ve engelli erişimine uygun Şehit Madenciler Konferans Salonu, ilçedeki sanat gruplarının ve derneklerin kullanımına açıldı.

Belediye Başkanı Kamil Altun da engelli tiyatro topluluğunun daveti üzerine "Halime" adlı tek perdelik oyunda rol almayı kabul etti. Provalara katılarak engelli bireylerle muhtar rolünde sahneye çıkan Altun ve topluluk, yeni salonda sergiledikleri performansla izleyicilerin takdirini topladı.

"Zonguldak'a ve tüm Türkiye'ye örnek olmalı"

Altun, AA muhabirine, ilçede uzun süredir kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilenebileceği bir salonun eksikliğini hissettiklerini söyledi.

Engelli tiyatro topluluğuna fiziki ve manevi destek sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Altun, "Engelliler tiyatromuz Zonguldak'ta tek. Her yerde sahnelemeye çalışıyorlar eserlerini. Biz de tabii ki manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Fiziken de destek olmaya karar verdik. Burada toplumsal farkındalığı öne çıkarıp onların yalnız olmadıklarını, onlarla çok farklı, çok güzel eserler yapabileceğimizi göstermeye çalıştık." diye konuştu.

Altun, bireyler, belediyeler, belediye başkanları ve insanlar olarak engelli bireylerin dezavantajlarının giderilmesinin gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onların bu eksiklikleri hissetmemelerini sağlamalıyız. O yüzden çalışmalarımız bu yönde devam ediyor ki onlar eksik değiller, fazlalar hatta. Her işte başarılı olabileceklerini tiyatro sahnelerinde, İstanbul'da, il dışında sergileyebiliyorlar. En büyük örnekleri kendileri. Onların bu farkındalığı oluşturması, Kilimli'den başlayıp Zonguldak'a ve tüm Türkiye'ye örnek olmalı diye düşünüyorum."

Sahnede yer almaktan büyük heyecan duyduğunu belirten Altun, "En son ilkokul ya da ortaokulda tiyatro sahnesinde yer almıştım. Nuray hocamız bu teklifi sunduğunda bir an heyecanlandım ve tabii çok mutlu oldum. Böyle bir rol bizim için mutluluk verici, hala daha heyecanım devam ediyor." dedi.

"Sesimizi duyurmak için her türlü sahnede yer aldık"

Tiyatro yazarı ve yönetmeni Nuray Dibek, yaklaşık 10 yıl önce engelleri tiyatroyla aşmak amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Bu süre zarfında birçok engelle karşılaştıklarına işaret eden Dibek, "Özellikle sahneler, fiziksel koşullar bize uygun değildi ama ona rağmen sesimizi duyurmak için her türlü sahnede yer aldık. Oyunlar sahneledik, hatta ödül almaya gittiğimiz sahnelerde ne yazık ki düştüğümüz anlar oldu." diye konuştu.

Başkan Altun'a özellikle rampalı bir sahnenin olduğu salon hizmeti sunduğu için teşekkür eden Dibek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize verilmiş bir hediye değil, tüm engellilere verilmiş bir farkındalık olayı. Kendisine köy muhtarı rolü verdik. Her zaman bizimleydi, dekor, kostüm, ulaşım, birçok ihtiyacımızı karşılamakta bizimleydi. Arkadaşlar, özel oyuncularımız kendisine 'Oyuncu arkadaşımız da olun.' dediler; onu da yapmış olduk. Böylece sesimizi daha iyi duyuracağız. Bu yolculuğumuzda bizimle yine olmaya devam ettiğini göstermiş olacak, bu somut bir göstergesi oldu."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kaymakamlık, Kamil Altun, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan engelli tiyatrocularla sahneye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı
Hakan Safi: Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum Hakan Safi: Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:20
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:27:12. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan engelli tiyatrocularla sahneye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.