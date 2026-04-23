Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Koltuğunu Emin Arman'a Devretti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 12:54  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu TED Trabzon Koleji 5. sınıf öğrencisi Emin Arman Öztürk'e devretti. Öğrenci, bayram ile ilgili dileklerini ve Ortahisar için önerilerini paylaştı.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Emin Arman Öztürk'e devretti. Bütün çocukların bayramını kutlayan Kaya, Trabzon'da yapmak istediği çalışmalar ve çocuklar için güzel dileklerinden dolayı Emin Arman'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TED Trabzon Koleji Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emin Arman Öztürk ve ailesini makamında ağırladı. Emin Arman Öztürk ve ailesini karşılayan Başkan Kaya, daha sonra koltuğunu devretti. Başkan Kayan, "Büyük Atatürk'ün size ve bütün dünya çocuklarına en güzel armağanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sayın Başkanım, Trabzon'a, çocuklara, bu şehirde yaşayan güzel yürekli insanlarımıza ilişkin neler yapmamızı istersiniz?" diye sordu.

"Okullardaki şiddeti önlemek için de, bu yetkiye sahip olmak isterdim"

Belediye Başkanı olarak Ortahisar ve Trabzon'da yapmak istediği çalışmaları ve çocuklarla ilgili dileklerini paylaşan Emin Arman, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yılında makamınızda oturuyorum. Bunun için öncelikle, burada oturmamı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ortahisar Belediye Başkanı olarak sosyal devlet anlayışıyla yürütülen çalışmaları gönülden destekliyorum. Bu alanda çok fazla hizmet veriliyor. Çocuklar için beslenme çantalarını yapıyorsunuz, onu ben de yapardım, gayet güzel bir düşünce. Bunun yanında çocuklara eğitim hayatlarında daha fazla destek verirdim. Bilhassa yaşlılara ve özel gereksinimli bireylere daha çok hizmet verilmesini sağlardım. Okullardaki şiddeti önlemek için de, bu yetkiye sahip olmak isterdim" diyerek, bütün çocuklar için çiçek gibi bir dünya temennisinde bulundu.

Güzel sözleri ve dilekleri için Emin Arman'a teşekkür eden Başkan Kaya, kendisine Atatürk'ün Nutuk isimli kitabını ve bayram hediyesini vererek bayramını kutladı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 13:36:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.