Belediye Başkanı Kazadan Yaralı Kurtuldu

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Fatih Çiçek, otomobiliyle hasarlı kazaya karıştı.
Çiçek'in kullandığı 03 TOG 500 plakalı otomobil, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Başkan Çiçek ile otomobilde bulunan AK Parti Dazkırı İlçe Başkanı Cahit Gürten, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada, araçta hasar meydana geldi.
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