Belediye Başkanı Mamdani ile görüşen Trump, medyaya Beyaz Saray yasağını savundu - Son Dakika
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Belediye Başkanı Mamdani ile görüşen Trump, medyaya Beyaz Saray yasağını savundu

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ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu için geldiği New York'ta Belediye Başkanı Mamdani ile görüşerek kentteki yeni yerleşim planlarını ele aldı. Trump görüşme sonrası CNN, MS Now ve Politico'ya getirdiği Beyaz Saray giriş yasağının arkasında durduğunu söyledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak için geldiği New York'ta Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili, iyi bir görüşme yaptıklarını ve ağırlıklı olarak kentteki yeni yerleşim planları üzerine konuştuklarını belirtti.

Başkan Trump, CNN, MS Now ve Politico adlı medya kuruluşlarına Beyaz Saray'a giriş yasağı getirme kararının arkasında durduğunu vurguladı.

Trump, "Benim yalan haberlerin yayılmasına izin vermeme yükümlülüğüm var. Bunlar ülke için çok zararlı, ulusal güvenlik için de çok zararlı, bu yüzden bu konuda bir şey yapma yükümlülüğüm var. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuştu.

Medya kuruluşlarının "doğru haber" yazmak konusunda yükümlülüklerinin olduğunu ifade eden Trump, "Eğer onlar böyle yapmıyorlarsa benim de onları Beyaz Saray'dan engelleme gibi bir sorumluluğum var." dedi.

Medyanın kendisiyle ilgili sürekli negatif haberler yaptığını ve ülke için yaptığı faaliyetlerle ilgili olumlu haberlerin çoğunu vermediğini savunan Trump, bu konuda medya kuruluşlarından memnun olmadığını yineledi.

"İran iyi durumda değil"

Öte yandan Trump, İran konusunda çok iyi gittiklerini savunarak, "Bugün onlarla görüşeceğiz, ancak İran iyi durumda değil." yorumunu yaptı.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını kaydeden Trump, İran'la savaşın gidişatı konusunda ABD medyasının doğruları yazmadığını savundu.

Mamdani görüşmeden memnun

New York Belediye Başkanı Mamdani, Trump ile kentte yeni yapılması planlanan konutlarla ilgili birçok başlığı ele aldıklarını ve iyi bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak da Mamdani, "Başkanla her konuştuğumuzda, konuştuğumuz konular hemen hemen aynı oluyor: New Yorkluların yaşamlarını nasıl iyileştirebileceğimiz ve hükümetin gücünü, yaşam maliyeti kriziyle mücadele etmek, ekonomimizi büyütmek ve daha iyi, daha güçlü bir New York inşa etmek için nasıl kullanabileceğimiz." değerlendirmesini yaptı.

Bir basın mensubunun Trump'ın medya yasağına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Mamdani, söz konusu basın toplantısına görüşleri ne olursa olsun tüm medya kuruluşlarının davet edildiğini ve bunun doğru olduğuna inandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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