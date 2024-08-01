Belediye Başkanı Sokak Köpeğini Sahiplendi - Son Dakika
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Belediye Başkanı Sokak Köpeğini Sahiplendi

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahipsiz bir sokak köpeğini sahiplenerek belediye önüne koydurduğu kulübede bakacak. Köpeğe Zeytin ismi verildi.

01.08.2024 18:24  Güncelleme: 18:33
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Belediye başkanı sokak köpeğini sahiplendi

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş sahipsiz köpeği sahiplendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahipsiz bir sokak köpeğini sahiplenerek belediye önüne koydurduğu kulübede bakacak.

Bir süre önce Edremit Belediyesi civarında dolaşmaya başlayan sahipsiz sokak köpeğini sahiplenen Ertaş, bölgenin yöresel ürününden esinlenerek köpeğe zeytin ismini verdi. Zeytin ismi verilen köpek için Edremit Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Bölümü girişinde bir kulübe yapıldı. Zeytin'i sahiplenen Başkan Ertaş köpeğin sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptırdı. Ayrıca sahiplenilen köpeğe çip uygulaması da gerçekleştirildi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Zeytin adını verdiği köpeğin artık kendileri ile birlikte yaşayacağını belirten Başkan Mehmet Ertaş: "Zeytin bizim artık Edremit Belediyemizde bizimle birlikte bir beraber yaşayacak bir dostumuz oldu. Onunla birlikte Edremit'te yaşayacağız. Onun bakımlarını yapacağız, karnını doyuracağız ve sokaktaki yaşayan dostlarımıza, canlarımıza bakışımızı buradan zeytinle birlikte tüm Edremit'e Balıkesir'e ve Türkiye'mize duyuracağız" dedi.

Belediye Başkanı Sokak Köpeğini Sahiplendi
Kaynak: İHA

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