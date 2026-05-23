Belediye Başkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye Başkanına Silahlı Saldırı

Belediye Başkanına Silahlı Saldırı
23.05.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yapılan silahlı saldırıda bacağına mermi isabet etti.

'SİLAHINI ÇIKARIP EŞİMİN KALBİNE DOĞRULTMAYA ÇALIŞTI'

Silahlı saldırıda yaralanan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca, eşinin tedavi gördüğü hastanenin önünde olaya ilişkin konuştu. Dün evlerinin çevresinde maskeli ve eldivenli bir kişiyi gördüklerini anlatan Çiğdem Karaca, "Bugün konuyla ilgili emniyete gidip, durumu bildirdik. Eve döndükten sonra eşim ve oğlumla dışarı çıktık. Bu sırada şüpheliyi araçta görünce durdurup, emniyet güçlerine haber verdik. Eşim, şüpheliye kim olduğunu ve neden maske taktığını sordu. Yüzünde mantar hastalığı olduğu için maske taktığını söyledi. Eşim soru sormayı sürdürünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, silahını çıkarıp eşimin kalbine doğrultmaya çalıştı. Arbede sırasında mermi bacağına isabet etti. Çok büyük şok yaşadık, üzgünüz" dedi.

Operatör Doktor Osman Kurtuluş ile Ortopedi Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Eroğlu ise Başkan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, sol dizinin üst kısmından yaralandığını, merminin diz kapağındaki kemiği zedeleyerek küçük bir kırığa neden olduğunu ifade etti. Karaca'ya birkaç gün antibiyotik tedavisi uygulanacağı, salı günü yapılacak küçük bir operasyonla bacağındaki merminin çıkarılarak kırığa müdahale edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:57:02. #7.12#
SON DAKİKA: Belediye Başkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.