Belediye Başkanları Davasında Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye Başkanları Davasında Duruşma Tamamlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suç örgütü ve sahte imza iddialarıyla yargılanan 200 sanığın davasında 57. duruşma sona erdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Söz verilen bazı tutuksuz sanıklar, daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sahte imza iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Tutuksuz sanıklar, eksik inceleme yapıldığı, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmediği ve bu suçun unsurlarının oluşmadığı beyanında bulunarak, belediyede çalıştıkları dönemde herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu.

Görev ve yetkilerinin bulunmadığı alanlarda suçlandıklarını ve herhangi bir kamu zararının meydana gelmediğinin dosya kapsamında sabit olduğunu iddia eden tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Herhangi bir örgüte üye olmadıklarını belirten sanıklar, üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlerini talep etti.

Sanıkların avukatları da dosya detaylı incelendiğinde müvekkillerine beraat kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyada sadece görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve avukatlarının savunmalarının alınmadığını belirterek, yarın Akpolat ve avukatlarının savunma yapacaklarını söyledi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Davasında Duruşma Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:50:58. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanları Davasında Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.