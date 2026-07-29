Belediye Başkanları Suç Davasında Son Gelişmeler - Son Dakika
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Belediye Başkanları Suç Davasında Son Gelişmeler

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200 sanığın yargılandığı davada, beyanların alınması tamamlandı ve duruşma 24 Ağustos'a ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 59. duruşmasında, tüm sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Avukatlar, eylemlerle ilgili savunma yaparak, müvekkilleri Akpolat'ın tahliyesini ve beraatini talep etti.

Avukatların beyanlarının tamamlanmasıyla davada, tüm sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması bitti.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyaya ilişkin kararın açıklanacağı 24 Ağustos Pazartesi günü tüm avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirterek, gelmeyen avukatlar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşabileceğinden son kez ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Duruşma, 24 Ağustos'a ertelendi.

Kaynak: AA

Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Suç Davasında Son Gelişmeler - Son Dakika

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