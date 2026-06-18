Belediye Başkanları Suç Örgütü Davasında Yargılanıyor - Son Dakika
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Belediye Başkanları Suç Örgütü Davasında Yargılanıyor

18.06.2026 18:28
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200 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşmasında, sanıklar savunmalarını gerçekleştirdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 35. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.

Duruşmada savunma yapan tutuklanmasının ardından Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin, Aziz İhsan Aktaş'ın 11 Mayıs 2025'te etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi anımsattı.

Aktaş'ın, eşi sanık Celal Tekin'le kendisini temsilen görüştüğü şeklindeki beyanıyla ilgili Tekin, "Şimdi soruyorum, benim bu olayla ilgimi. Temsil yetkisini neye göre, kime göre nasıl vermişim?" dedi.

Tekin savunmasında, "Aziz İhsan'la görüşsen de suç, görüşmesen de suç. Görüşen de suçlu oldu burada, görüşmeyen de suçlu. Görüşen 'Yok, vallahi görüşmedim.' diyecek neredeyse. Görüşmeyen de 'Oh neyse ki görüşmedim.' Aslında bakarsanız Aziz İhsan, belediyelerde iş yapan bir müteahhit. Görüşebilirsiniz de görüşmeyebilirsiniz de. Hizmet alıyorsunuz çünkü." şeklinde savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş'la kendisinin de söylediği gibi ilk belediye başkanı seçildiğinde "hayırlı olsun" ziyaretinde görüştüğünü kaydeden Tekin, "Aziz İhsan Aktaş'la ayaküstü görüştüm. İfademde bir çelişki yok. Aziz İhsan Aktaş da aynısını söyledi." ifadelerini kullandı.

Tekin, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yargılamanın başından beri aynı soruyu soruyorum. Benim hakkımda, şahsıma ilişkin rüşvet aldığımı ya da suç işlediğimi ortaya koyan somut delil nedir? Bu soruya verilecek olan cevabın dosyada bulunmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bugün sizden ayrıcalık istemiyorum. Bir belediye başkanı olduğum için özel muamele de istemiyorum. Bir siyasi partinin mensubu olduğum için farklı değerlendirilmeyi de istemiyorum. Ben yalnızca herkes için geçerli olması gereken hukukun eşit uygulanması ilkesinin benim için de geçerli olmasını istiyorum."

Mahkeme heyetinden bir ayrıcalık, bir lütuf istemediğini kaydeden Tekin, "Merhamet asla istemiyorum. Yalnızca dosyaya, delillere bakmanızı ve kararınızı hukukun gereklerine uygun olarak vermenizi istiyorum. Adalet istiyorum. Takdir yüce mahkemenizdir." diyerek savunmasını sonlandırdı.

Oya Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin ise savunmasında, gelinen aşamada bir suç örgütü olduğu iddia edilen davada, üye oldukları iddialarına rağmen davanın tüm ağırlığının üzerlerine kaldığını savundu.

Celal Tekin, "Sadece suç örgütü lideri olduğu iddia edilen şahsın savunmalarımız üzerine sürekli değişen, başkalaşan beyanlarına itibar edilerek isnat oluşturulamaz. Bu beyanların cezaevinden çıkmak ve mal varlığını kurtarmak amaçlı yapıldığı herkesin bildiği bir gerçektir. Hakkımızdaki tutuklama kararının kaldırılmasını ve beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." şeklinde savunma yaptı.

Bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının da alındığı duruşmada, bir kısım sanık avukatlarının da beyanları dinlendi.

Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 22 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Suç Örgütü Davasında Yargılanıyor - Son Dakika

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