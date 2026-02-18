Belediye Başkanları Yargılanıyor - Son Dakika
Belediye Başkanları Yargılanıyor

18.02.2026 17:19
24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı Beşiktaş Belediyesi davalarının 13'üncü duruşması yapıldı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, ihale danışmanı tutuksuz sanık Mustafa Mutlu'yla soru-cevap yapıldı.

"İhale süreçlerinden belediye başkanları ile başkan yardımcılarının bilgisi olur mu?" sorusuna karşılık Mutlu, "Başkanın da başkan yardımcısının da sürece çok dahli olmaz. Benim de olmaz. İhalelerle ilgili kontrol incelemesi olur. Kontrolü ele geçirme gibi bir durum söz konusu değil. Kimsenin duruma müdahale etme şansı yok." dedi."

Mutlu, Beltaş mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a değerinin 180 milyon lira altında satılmasıyla ilgili soruya karşılık, "Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarının belediyeden birçok alacağı var. Parasını alması için de önüne bu konuldu. Aziz İhsan Aktaş, kendisi ve akrabalarının alacağını parasıyla ödedi. Bu şekilde değerlendirilebilir." cevabını verdi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Ozan İş'in hastane satışı için Aktaş'a baskı yaptığını öne süren Mutlu, "Doğrudan tutup da Aziz İhsan Aktaş'ı ya da akrabalarını yanına çekip, bir şey söylediyse bilgim yok. Aziz İhsan ile akrabalarının parasını ödemeyerek, onları bu yola soktu." ifadesini kullandı.

Mutlu, Ozan İş'in avukatı soru sormak için söz aldığında, "Ozan İş'in avukatının sorduğu hiçbir soruya cevap vermek istemiyorum." diye konuştu.

Çapraz sorgu sırasında Mutlu, "Rıza Akpolat (görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı), bir güce ulaştı. Bu güç ihaleyle alınmamış araçların genel merkeze verilmesiyle oluştu. Akpolat'ın bu güce ulaşması, Ekrem İmamoğlu tarafında rahatsızlık oluşturdu." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine söz alan sanık Rıza Akpolat, "Bir siyasi meseleden, rekabetten bahsedildi. Bu meseleden dolayı belediyede usulsüzlük yaptığımız söylendi. Ciddi bir itham. Bunun kaynağı nedir? Hangi usulsüzlükle siyasete bir kaynak aktarmışım, kurultay, il kongresini kazandırmışım?" şeklinde konuştu.

Mutlu, Akpolat'a karşılık, "Ben kazandırdığınızı söylemedim. Beşiktaş Belediyesinde kiralanan araçların dışında bazı araçlar, siyaseten ilgili kişilere gönderiliyordu." dedi.

Akpolat'ın, "Böyle bir konu neden iddianameye konu yapılmadı?" demesi üzerine Mutlu, "Onu bilmiyorum." cevabını verdi.

Tutuksuz sanık Yusuf Akın, 24 yaşında olduğunu ve iddianamede yaşının şirket sahibi olmak için yetersiz görüldüğünü, bu şekilde 1,5 yıllık emeğinin hiçe sayıldığını iddia etti.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Akın, "Şirketlerimle ilgili karar yetkisi bana aittir. Aziz İhsan Aktaş akrabamdır ancak bana emir vermemiştir. Şirketlerimiz arasında ticari ilişki vardır." beyanında bulundu.

Beşiktaş Belediyesine yönelik iddialarla ilgili sanıklar dinlendi

Tutuksuz sanık Ali Erdem, Beşiktaş Belediyesinde 29 yıldır çalıştığını söyledi.

Emeklilik dönemi geldiğini ancak müdürünün talebi doğrultusunda, personel eksikliğinden dolayı emekliliğini ertelediğini anlatan Erdem, bu nedenle komisyonda görevlendirildiğini, buradaki amacın kamu hizmetinin aksamaması olduğunu dile getirdi.

Tutuksuz sanık Ali Güvendi, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığını belirterek, "İhaleyle herhangi bir ilgim yok. İhale komisyonu üyesi olmam sebebiyle dava açılmıştır ancak ben yıllardır aynı belediyede çalışan olmama rağmen ihale işlerinden anlamam. Çünkü alanım değildir. İddianamede benim ismimin geçtiği eylemde bahsedilen şirketleri tanımıyorum. Sıradan bir memur olarak ihale komisyonunda bulundum. Yaklaşık maliyet, görev ve yetkim alanında değildir. Tekliflerin alınmasında hiçbir dahlim yoktur." savunmasını yaptı.

Sanık Alican Balkış, Beşiktaş Belediyesinde 11 yıldır mühendislik yaptığını ifade etti.

Görevi gereği ihale komisyonuna görevlendirildiğini kaydeden Balkış, "Ben yalnızca ihalede bulunarak komisyon üyeliği görevimi yerine getirdim. İhaleden önceki süreçlerle ilgili bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanık Ali Fuat Toptaş, mühendis olduğunu, 42 yıllık meslek hayatının 33 yılının belediyelerde geçtiğini söyledi.

Üsküdar Belediyesinde 16 yıl görev yaptıktan sonra, davet üzerine, 2015 yılında Beşiktaş Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladığını dile getiren Toptaş, sanık Rıza Akpolat başkan olduktan sonra kendisine herhangi bir müdürlük görevi verilmediğini, farklı bir birimde görev yaptığını belirtti.

Toptaş, davaya konu ihale komisyonunda görevlendirildiğini kaydederek, "Benim katıldığım tek bir ihaledir. Herhangi bir ihaleye tekrar görevlendirilmedim. 'İhaleye fesat karıştırmak' eyleminin içinde hiçbir şekilde olmadım. Komisyon üyesi olarak ihale sırasında görevimi layıkıyla yaptım." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Derya Coşkun, 16 yıldır Beşiktaş Belediyesinde çalıştığına işaret ederek, "16 yıl boyunca hiçbir disiplin cezası bile almadım ancak bugün görevim, kurumsal bir işleyiş gereği attığım bir imza nedeniyle karşınızdayım. İddianameye konu söz konusu yaklaşık maliyetler tarafımca hazırlanmamıştır. Yaklaşık maliyete ilişkin tüm işler Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılmışken, yalnızca bir evraka imza atmış olmam sebebiyle evrakların sahte olduğunu bildiğim iddiası gerçek dışı ve hayatın olağan akışına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Bahri Uğur Aksoy, Bekir Anıl Oray, Binali Ören, Buse Gül Abacı Koçdemir, Dilan Özcan, Dilara Şer ve Düzgün Türkan'ın da savunmaları alındı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Beşiktaş Belediyesi, Güncel, Son Dakika

