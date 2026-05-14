Belediye Başkanlarına Suçlamalar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı, hazırladığı 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaasının özetini okudu.

Mütalaada, örgüt elebaşı tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın, kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, ihaleleri alan şirketleri, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi.

Mütalaada, her ne kadar sanıklar alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını, aile olduklarını, şirketler arasında ticari ve aile ilişkisinin bulunduğunu beyan etse de farklı kişilere ait birçok firma adına belediyelerle olan iş ve işlemleri sanık Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, dosyaya konu eylemlerde tüm süreçlerde şirketler üzerinde karar alma yetkisinin Aktaş'ta olduğu ifade edildi.

Örgüt üyesi firma sahibi sanıkların Aktaş'ın talimatıyla hareket ettikleri birlikte değerlendirildiğinde, örgütün varlığının kabul edildiği aktarılan mütalaada, yapılan işlemlerin büyüklüğü dikkate alındığında Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarla doğrudan irtibat kurmamak adına güvenebileceği insanlar olmaları nedeniyle kardeşleri ve akrabaları üzerine firma kurduğu ancak gerçekte firmaları kendisinin yönettiği kaydedildi.

Mütalaada, ihalelerde pazarlık usulüne davet aşamasında yer alan firmaların belediye görevlileri tarafından değil, Aktaş tarafından belirlendiği bilgisi verildi.

Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın belediye başkanlığı döneminde belediyede örgüte ait firmaların ihaleler konusunda neredeyse tekelleştiği anlatılan mütalaada, ihalelerin örgüte ait firmalara verildiği, Akpolat'ın ihale, imar, ruhsat gibi belediye işlemleriyle elde ettiği haksız kazancı akrabaları ve arkadaşları üzerinden resmileştirmeye çalıştığına işaret edildi.

Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişki kurarak, maddi menfaat ve kurduğu, ihale sistemiyle belediyelerin ihaleleri örgüt bünyesindeki firmaların almasını sağladığı ifade edilen mütalaada, hak ediş dönemlerinde rüşvet olarak ödemelerin yapıldığı ve Aktaş'ın ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Ceza istemleri

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraati, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla, 26 sanığın ise "örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Ayrıca mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.

Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiklerinden bahisle cezalandırılmaları istenmiş ise de atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi de mütalaada talep edildi.

Mütalaada, sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliyelerine karar verilmesini talep etti.