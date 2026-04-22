Belediye Çalışanını Tüfekle Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, belediye çalışanı Celil Yazıcı'yı (42) tüfekle vurarak öldüren İsmail A. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsmail A., 19 Nisan gece saatlerinde Karakeçili Belediyesi Garajı'nda, garaj bekçisi Celil Yazıcı ile tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, İsmail A. yanında getirdiği tüfekle Yazıcı'ya ateş edip, kaçtı. Celil Yazıcı yaralanırken, ihbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yazıcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şüpheli İsmail A. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde, evinin yakınındaki metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında İsmail A., pişman olduğunu belirterek, "Karakeçili Belediye Başkan Vekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum ve şerefim her şeyin önünde gelir" dedi.

Şüphelinin, 2009-2014 yılları arasında Karakeçili Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.