Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt\'u ziyaret etti

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Belediye-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamındaki ziyarette Özçelik, Başkan Sarıkurt'a yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sendika üyelerine göstermiş olduğu destek ve yardımlardan ötürü Başkan Sarıkurt'a teşekkür eden Özçelik, Çorlu Belediyesi çalışanlarının yemek ve yakacak yardımlarındaki artıştan memnun olduklarını kaydetti.

Başkan Sarıkurt ise, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş ile Belediye-İş Sendikası arasında devam eden sözleşme kapsamında şirket personeline verilen yemek ve yakacak yardımında gerçekleştirilen artış nedeniyle kendilerine yapılan teşekkür ziyaretinden memnun olduğunu ifade eden Sarıkurt, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olmaya gayret edeceklerini söyledi.

Topak,Trakya Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Trakya Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ergene Belediye Başkanı seçilen Topak, çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nı ziyaret eden Topak, Genel Sekreter Mahmut Şahin ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ergene ve bölgede yapmayı planladıkları projelerle ilgili Şahin'e bilgi veren Topak, yatırım planlarını da aktardı.

Ergene için yapacakları projeleri Şahin ile görüştüklerini belirten Topak, "Ergene'mizin geleceğini daha parlak kılmak adına, yatırım projelerimizi görüştük. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ederim. İş birliği içinde Ergene'mizi kalkındırmak için hazır ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.