Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa Belediye Meclisi'nde Encümen ve Komisyonlar Belirlendi, Denetim Raporu Sunuldu

08.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, encümen ve komisyon üyeleri seçildi. Başkan Serkan Acar, denetim raporunda belediyenin gelirinin 2.27 milyar lira olduğunu açıkladı. Ayrıca İmar ve Plan Bütçe Komisyonları ile birlikte toplamda 5 yeni komisyon oluşturuldu.

Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, 3 Mart 2026 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başladı ve gündemdeki 16 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Encümen, katip üyeleri ve başkan vekillerinin belirlenmesi için yapılan gizli oylamalarda oylar eşit çıkınca, kura yöntemiyle seçimler gerçekleştirildi. Encümen üyeliklerine Tanju Öge, Hilal Sadıkoğlu Akar ve Savaş Dağdeviren; katip üyeliklerine Erdal Önal ile Müesser Eylül Işık; başkan vekilliklerine ise Erdoğan Çoban ve Erol Güngör seçildi.

Komisyonların kurulması oy birliğiyle kabul edildi, İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarının yanı sıra Hukuk, Çevre Sağlığı ve Esnaf, Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afet ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları oluşturuldu. Tüm komisyonlar beş üyeden oluşacak ve bir yıl görev yapacak. Üyeler işaretle oylama yöntemiyle belirlendi, örneğin İmar Komisyonuna Erol Güngör, Faik Babayiğit, Barış Bıdık, Emine Bilgin ve Fatma Belgin Aygün seçildi.

Mecliste, başkanlıktan gelen önergeler oy birliği veya çokluğuyla kabul edildi veya komisyonlara havale edildi. Denetim Komisyonu raporu sunuldu ve Başkan Serkan Acar, raporun İzmir'deki en kapsamlı denetim raporlarından biri olduğunu belirtti. Acar, belediyenin gelirinin 2 milyar 272 milyon liraya ulaştığını, personel giderlerinin bütçenin yüzde 27,5'ine denk geldiğini ve doğrudan temin harcamalarının yüzde 6 seviyesine gerilediğini açıkladı. Toplantı, 2025 yılı Faaliyet Raporunun 9 Nisan'da yapılacak ikinci birleşimde görüşülmesi kararıyla sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Serkan Acar, Belediye, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 17:13:39. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.