Belediye Meclisi Yönetmeliği Güncelleniyor - Son Dakika
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Belediye Meclisi Yönetmeliği Güncelleniyor

Bakanlık, belediye meclislerinin çalışma yönetmeliğinde dijitalleşme için değişiklik yapacak.

18.09.2024 11:57
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediye meclislerinin çalışma prensiplerini içeren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik için çalışma başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin karar organları olan belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapacak. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre belediye meclis çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usulleri belirleyen bakanlık, 25 maddeden oluşan yönetmeliğin uygulayıcısı olan belediyelerin görüşlerini alarak yönetmeliği güncelleyecek. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün yygm.mevzuat@csb.gov.tr adresi üzerinden 15 Ekim 2024'e kadar Türkiye'de yer alan 1407 belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin görüşleri toplanacak. Online doldurulabilecek cetvelle yönetmeliğin mevcut halinin karşısındaki bölüme talepler yazılabilecek. Ortaya çıkacak analiz sonucu yönetmelikte güncelleme yapılacak.

DİJİTALLEŞME HEDEFİ

Yenilenecek yönetmelikle özellikle meclis çalışmalarının dijital ortama aktarılması, kararların elektronik ortamda saklanması ve işlenmesi, elektronik imza ile oylama gibi çağın gereğine uygun çalışma sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nde belediye meclis komisyonlarının oluşturulmasından, bu komisyonlarda çalıştırılacak uzmanlarda aranan şartlara kadar pek çok konuda usul ve esaslar yer alıyor. Güncellemeyle meclislerde görüşülen konuların kabul ve reddinden, tutanakların düzenlenme usullerine kadar birçok konuyla ilgili görüş alınacak.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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