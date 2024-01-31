Belediyelerin Kültürel Faaliyetleri Yetersiz Bulunuyor

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Araştırma şirketi Areda Survey, belediyelerin kültürel faaliyetleriyle ilgili hizmetlerin yeterli görülüp görülmediğine ilişkin bir araştırma yaptı. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 72,2'si belediyelerin kültürel faaliyetlere yönelik hizmetlerini yetersiz buldu. Yüzde 69,6'sı ise belediyelerin her kesimi temsil edecek şekilde kültürel faaliyetler düzenlemediğini söyledi.

Areda Survey araştırma şirketi, belediyelerin kültürel faaliyetleriyle ilgili hizmetlerin insanlardaki yansımasını inceledi. Aynı araştırmanın geçtiğimiz yıllarda yapılan sonuçlarında ise 2021'de belediyelerin kültürel hizmetlerini yetersiz görenler yüzde 67,4 iken, 2022'de bu oran yüzde 62,1 olduğu görülüyordu.

BELEDİYELER, HER KESİMİ TEMSİL EDEN KÜLTÜREL FAALİYETLER YAPMIYOR

Aynı araştırmada, belediyelerin kültürel faaliyetlerini gerçekleştirirken farklı kesimleri temsiliyet durumları da soruldu. Katılımcıların yüzde 69,6'sı belediyelerin yaptığı kültürel faaliyetlerin her kesimi temsil etmediği düşüncesinde. 2021 yılında bu oran yüzde 72,3 iken 2022'de yüzde 67,4'tü.