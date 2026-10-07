Belediyeyi çiftliği çevirmişler! Rüşvet pazarlığı görüntüleri soruşturma dosyasında - Son Dakika
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Belediyeyi çiftliği çevirmişler! Rüşvet pazarlığı görüntüleri soruşturma dosyasında

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Çeşme Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında ortaya çıkan gizli kayıtlar ve WhatsApp yazışmaları, yasal harcın 2,5 katı fazlası istenen 70 bin liralık rüşvet pazarlığını ve şahsi İBAN'a atılan paranın dekontunu gözler önüne serdi.

İzmir’in Çeşme Belediyesi’nde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, rüşvet çarkının nasıl işlediğini gözler önüne seren gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Bir vatandaştan yasal harç bedelinin yaklaşık 2,5 katı kadar ek ödeme talep edildiği, paranın ise belediye personelinin şahsi hesabına yönlendirildiği belgelendi.

MÜDÜRÜN NET KARARIYMIŞ

Soruşturma dosyasına giren gizli kayıtlar ve ihbarcının teslim ettiği belgelerde, ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y. ile şikayetçi vatandaş arasındaki telefon görüşmeleri yer aldı. Kira sözleşmesi, otel ve SPA kontratlarının onaylanması sürecinde dönen pazarlıkta, yasal harç bedelinin çok üzerinde bir ücret istendi. Görüşmelerde belediye personelinin, "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullandığı ve üst düzey yöneticilerin doğrudan pazarlığa girmeyip "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı yaratmasın" diyerek gizlilik uyarısında bulunduğu duyuldu.

WHATSAPP ÜZERİNDEN BASKI

Kayıtlara geçen WhatsApp yazışmalarında ise rüşvet ağında "kasa" olarak kullanıldığı değerlendirilen Büro Yönetim Elemanı A.A.’ya ait İBAN numarası paylaşıldı. Vatandaşın "Elden veremem, İBAN atın" demesi üzerine harekete geçen personel A.M.’nin, paranın bir an önce yatırılması için "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın?" mesajlarıyla baskı kurduğu tespit edildi.

TUZAK DEKONTLA BELGELENDİ 

Toplamda 50 bin lirası elden/hesaba, 20 bin lirası otel harcı olmak üzere 70 bin lira talep eden şüphelilerin tuzağı dekontla belgelendi. İhbarcı vatandaşın, 19 Haziran 2026 tarihinde ilgili hesaba 70 bin lirayı aktardığına dair banka dekontunu şüphelilere gönderip ardından adli makamlara teslim ettiği öğrenildi.

Çeşme BelediyesiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Doğan Ramazan Doğan:
    fon soruşturmasını örtbas etmek için yeniden gündemi chp ye çevirdiler… 11 6 Yanıtla
    erol çevik erol çevik:
    Ramazan çok zekisin maşallah 3 1
    atilla aytaç atilla aytaç:
    hala anlaşılmamış durum adamlar diyorki sağı solu bendeni sendeni yok kim yapıyorsa gereğini yaparız 0 0
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Fetönün oyunlari kumpas santaj tehdit hepsi mevcut 4 1 Yanıtla
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