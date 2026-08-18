Belek'te tesettürlü kadınlara hakaret soruşturması - Son Dakika
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Belek'te tesettürlü kadınlara hakaret soruşturması

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, Belek'teki bir plajda tesettürlü kadınların izinsiz görüntülenip hakaret içerikli ifadelerle hedef alınması üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlattı. Görüntüyü çeken ve paylaşanların tespiti için adli işlemler sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajında tesettürlü kadınların izinsiz şekilde görüntülendiği ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alındığı sosyal medya paylaşımına ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belek'te tesettürlü kadınlara hakaret soruşturması - Son Dakika

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