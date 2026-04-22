Belen\'de Otobüs ve Konteyner Yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde otobüs ve konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.

Şekere Mahallesi'nde, otobüs ve konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs ve konteynerde hasar oluştu.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.