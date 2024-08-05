Belen'de sulama havuzunda çocuk hayatını kaybetti

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Hatay'ın Belen ilçesinde sulama havuzuna giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atakan Taya, henüz bilinmeyen nedenle Çerçikaya Mahallesi'ndeki tarım arazisinde bulunan sulama havuzuna girdi.

Çocuğunun havuzda hareketsiz yattığını gören baba Sinan Taya (45), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ailesinin sudan çıkardığı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.