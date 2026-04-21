Belen'de Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Şekere Mahallesi'nde yoldan çıktı.
Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
