Belen'de Tır Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Belen'de Tır Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı

Belen\'de Tır Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde tırın çarptığı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde tırın çaptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Ö.G. idaresindeki 34 CZP 366 plakalı tır, İskenderun-Antakya kara yolunun Topboğazı mevkisinde S.K'nin kullandığı 31 AVS 671 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki N.K. ve G.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belen'de Tır Motosiklete Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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