Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı.
İsmail A. idaresindeki 63 ABM 278 plakalı domates yüklü tır, Belen- Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.
Tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Tır Şarampole Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?