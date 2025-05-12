Belen\'de Zeytinlikte Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kıcı mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.