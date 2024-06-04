Belen Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Belen Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Belen Halk Eğitimi Merkezi\'nden yıl sonu sergisi

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu sergisi düzenledi. Sergide, merkezin açtığı kurslara katılan kadınların ürettiği ürünler sergilendi. Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, sergiyi gezip çalışmaları inceledi ve kursiyerlerle sohbet etti. Yılmaz, kadınların üretkenliğini ve el emeği göz nuru eserlerin değerini ortaya koyan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Sergiye siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

04.06.2024 16:09
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Hatay'da Belen Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Belen ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Sergiyi gezen Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, çalışmaları inceledi, kursiyerlerle sohbet etti.

Yılmaz, kursiyerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bu tür etkinlikler, el emeği göz nuru eserlerin değerini ortaya koyuyor, kadınlarımızın üretkenliğini gözler önüne seriyor." dedi.

Yıl sonu sergisine, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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