Belen Halk Eğitimi Merkezi\'nden yıl sonu sergisi

Hatay'da Belen Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.
Belen ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.
Sergiyi gezen Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, çalışmaları inceledi, kursiyerlerle sohbet etti.
Yılmaz, kursiyerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bu tür etkinlikler, el emeği göz nuru eserlerin değerini ortaya koyuyor, kadınlarımızın üretkenliğini gözler önüne seriyor." dedi.
Yıl sonu sergisine, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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