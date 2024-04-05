Belen Kaymakamı Yılmaz, Belediye Başkanı Gül\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanlığına yeniden seçilen İbrahim Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
Vatandaşlara en iyi hizmet vermek için çalıştıklarını anlatan Kaymakam Yılmaz, Başkan Gül'e görevinde başarılar diledi.
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