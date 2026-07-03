Uygur: Türkiye bölgede güçlü aktör - Son Dakika
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Uygur: Türkiye bölgede güçlü aktör

Uygur: Türkiye bölgede güçlü aktör
03.07.2026 13:26
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir aktör olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi. Osmaniye'de sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Uygur, deprem yaralarının sarıldığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Türkiye'nin, bölgesinde güçlü bir aktör haline geldiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Osmaniye'de AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Sofrada Cebelibereket Osmaniye' programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Program öncesinde açıklamalarda bulunan Uygur, 6 Şubat depremlerinin ardından Osmaniye'de yaraların büyük ölçüde sarıldığını belirterek, devletin tüm kurumlarıyla kentin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

'MASADA YÖN VEREN BİR TÜRKİYE BULUNUYOR'

Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğinin her geçen gün arttığını belirten Belgin Uygur, ülkenin artık bölgesinde güçlü bir aktör olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, milli menfaatlerini önceleyen bağımsız bir politika izlediğini ifade eden Uygur, "Türkiye bugün kendi istikametini kendisi belirleyen, milli menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan güçlü bir ülkedir. Muhalefetin yaklaşımının aksine kendi hedeflerini kendisi belirleyen bir Türkiye vardır. Bugün bölgesinde sözü dinlenen, masada yön veren, insani diplomasiyi en üst düzeyde kullanan bir Türkiye bulunmaktadır. Aynı zamanda bulunduğu coğrafyada yaşanan uyuşmazlıklarda çözüm üreten ve ara buluculuk rolü üstlenen güçlü bir ülke konumundayız. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Belgin Uygur'un açıklamalarının ardından program basına kapalı olarak devam etti. Uygur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş, talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uygur: Türkiye bölgede güçlü aktör - Son Dakika

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