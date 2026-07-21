Belgorod'da Ukrayna Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika
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Belgorod'da Ukrayna Saldırısı: 8 Ölü

21.07.2026 13:23
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Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar, topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 153 saldırı düzenlediğini ifade etti.

Dün bölgedeki Şebekino şehrinde yolcu taşıyan otobüsün hedef alındığını belirten Şuvayev, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Şuvayev, bölgede toplam ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek, "Biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı. Bunlar arasında ağır yaralı olanlar da var." ifadelerini kullandı.

Soçi'de 1 kişi yaralandı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada da vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Soçi kentinde bir çocuğun yaralandığı belirtildi.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın çok katlı bir binaya isabet etmesi sonucu yangın çıktığını, saldırıda can kaybı ve yaralı olmadığını ifade etti.

Ukrayna'ya ait 209 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 209 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, bunlar arasında Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz bölgesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgorod'da Ukrayna Saldırısı: 8 Ölü - Son Dakika

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