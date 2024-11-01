Belgrad\'da Eğitim Çalışanlarından Maaş Zamı Gösterisi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce eğitim çalışanı hükümetin maaşlara yönelik zam oranına karşı çıkarak gösteri düzenledi.

Sırbistan Meclisi önünde toplanan eğitim çalışanları maaşlara zam oranının iyileştirilmesi ve diğer isteklerinin yerine getirilmesini talep ederken, aksi durumda iş bırakma grevine "süresiz" devam edeceklerini belirtti.

Sırbistan Eğitim Sendikası yetkililerinden Marina Milenkovic, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarının memnuniyetsiz olduğunu dile getirerek, seslerini duyurabilmek için bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de medyaya yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarından hükümetin teklifini kabul etmelerini istedi ve diyalog çağrısında bulundu.

Vucevic, "Grev durumu daha iyiye götürmeyecek." dedi.

Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki okullardan yüzde 17'sinde eğitime tamamen ara verildiği bilgisini paylaştı.

Sırbistan Meclisinden hükümet binasına yürüyen eğitim çalışanları, hükümetin yüzde 11'lik maaş zammını kabul etmediklerini, maaşların ülke ortalamasına göre eşitlenmesi gerektiği mesajını verdi.