Belgrad\'da Türk Caz Konseri

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) başkentteki bir tiyatro salonunda yapılan konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı.

Şallıel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'da 4 kentte şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiye konser verdiklerini ifade ederek, "Balkanların Avrupa'ya açılan kapısı burası, Belgrad. Böyle bir yerde konser vermek bizim için çok önemli." dedi.

Asu da projenin son derece iyi ilerlediğini söyleyerek, "Köklerimize saygı göstermek istedik. Ama modern insanlara da hitap etmek istedik. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

YEE Belgrad Koordinatör Vekili Yunus Emre Bilici ise Anadolu melodilerinin caz formatında harmanlanarak Belgrad halkıyla buluştuğunu belirterek, YEE olarak birçok alanda faaliyet gösterdiklerini aktardı.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'daki birçok kentte müzikseverlerle buluşacak.