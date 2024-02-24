Belgrad'da Ukrayna'ya Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Belgrad'da Ukrayna'ya Destek Yürüyüşü

Belgrad\'da Ukrayna\'ya Destek Yürüyüşü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'ya destek yürüyüşü yapıldı. Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçiliğince organize edilen yürüyüşte, kalabalık 'Savaşa son, kötülüğe son' ve 'Ukrayna kazanacak' yazılı dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, yaptığı açıklamada, 'Rusya, Ukrayna'yı bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Başka seçeneğimiz yok, devletimizi ve demokratik ilkelerimizi savunmak zorundayız' dedi.

24.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Rusya- Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'ya destek yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş, Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçiliğince organize edildi. Belgrad'daki Pionirski Park'ında toplanan kalabalık, "Savaşa son, kötülüğe son" ve "Ukrayna kazanacak" yazılı dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada Ukrayna'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık, Ukrayna bayrakları taşıdı.

Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, yaptığı açıklamada, "Bu yıl dönümünü gözyaşlarıyla yad ediyoruz çünkü bağımsızlığımızı savunuyoruz. Rusya, Ukrayna'yı bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Başka seçeneğimiz yok, devletimizi ve demokratik ilkelerimizi savunmak zorundayız." dedi.

Tolkac ayrıca, ülkesinin tüm Avrupa'yı "Rus dünyasına" karşı koruduğunu ifade etti.

Katılımcılar, savaşın son bulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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