Belgrad Ormanı sonbahar renklerine büründü
İSTANBUL - İstanbul'un geniş yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar renklerine büründü. Dökülmüş sararan yaprakların oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi
İstanbul'un geniş ormanlık alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar mevsiminin renklerine büründü. Sarı ve yeşilin tüm tonlarını barındıran orman, sonbahar mevsiminin en güzel halini yansıtırken, masalsı görüntüler oluşturdu.
Sonbaharın gelmesiyle dökülmüş sararan yapraklar yolları süslerken, görsel şöleni görenlerin hayranlıkla bakacağı manzara havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Belgrad Ormanı Sonbaharda Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?