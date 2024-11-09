Belgrad Ormanı Sonbaharda Göz Kamaştırıyor

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Belgrad Ormanı sonbahar renklerine büründü

İSTANBUL - İstanbul'un geniş yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar renklerine büründü. Dökülmüş sararan yaprakların oluşturduğu görsel şölen ise havadan görüntülendi

İstanbul'un geniş ormanlık alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, sonbahar mevsiminin renklerine büründü. Sarı ve yeşilin tüm tonlarını barındıran orman, sonbahar mevsiminin en güzel halini yansıtırken, masalsı görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle dökülmüş sararan yapraklar yolları süslerken, görsel şöleni görenlerin hayranlıkla bakacağı manzara havadan görüntülendi.