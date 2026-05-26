Ben-Gvir: ABD-İran Anlaşmasına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ben-Gvir: ABD-İran Anlaşmasına İzin Vermeyeceğiz

26.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmaya karşı çıktıklarını açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin İran ile İsrail için "kötü" olabilecek bir anlaşma imzalamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde ABD ile İran arasındaki müzakereler ve Lübnan konusunda basına açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinin ABD'nin İran ile İsrail için "kötü" bir anlaşma imzalamasına izin vermeyeceğini iddia eden Ben-Gvir, bunun ülkede yaklaşan seçimlerle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Ben-Gvir, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı kontrol edememesi durumunda Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgenin "güvenli bölge" adı altında işgal edilmesi, ülkenin elektriğinin kesilmesi ve altyapısının yok edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un bombalanmasını teklif etmişti.

İsrail ordusu akşam saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney ve doğusunda çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir: ABD-İran Anlaşmasına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: Ben-Gvir: ABD-İran Anlaşmasına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.