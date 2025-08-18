Ben-Gvir Ateşkes ve Esir Takasına Karşı - Son Dakika
Ben-Gvir Ateşkes ve Esir Takasına Karşı

18.08.2025 20:28
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes teklifine karşı açıklama yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmediğini tekrarladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese karşı tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Aşırı sağcı Bakan, "Hamas'ı yenmemiz için şu anda elimizde bir fırsat var. Başbakan'a diyorum ki, onu yenmeden kısmi bir anlaşmaya gitme yetkin yok. Netanyahu Hamas'a teslim olup da savaşı durdurursa, büyük bir fırsatı kaçıracağı gibi gelecek nesillere de gözyaşı olacak." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in açıklaması, Mısır ve İsrail medyasında Hamas'ın yeni ateşkes önerisini kabul ettiğine dair çıkan haberlerden sonra geldi.

Mısır'da yayın yapan El- Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Ben-Gvir Ateşkes ve Esir Takasına Karşı
