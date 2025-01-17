Ben-Gvir'den Ateşkes ve Esir Takasına Direniş Çağrısı - Son Dakika
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Ben-Gvir'den Ateşkes ve Esir Takasına Direniş Çağrısı

İsrailli Bakan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için bakanlara çağrı yaptı.

17.01.2025 18:18
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İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, güvenlik kabinesinde onaylanan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının engellenmesi için bakanlara çağrı yaptı.

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda, ateşkes ve esir takası anlaşmasının görüşüleceği hükümet toplantısına katılacak İsrailli bakanlara son dakika çağrısında bulundu.

"Çok geç değil, bu anlaşmayı durdurabiliriz." ifadesiyle bakanlara anlaşma aleyhinde oy kullanması çağrısı yapan Ben-Gvir, İsrailli esirler karşılığında serbest bırakılacak Filistinli esirler hakkında açıklanan yeni bilgiler nedeniyle anlaşmadan "daha da ürktüğünü" söyledi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak hükümeti "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

Yahudi Gücü partisi lideri Ben-Gvir, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklamıştı.

Ben-Gvir, geçen yıl defalarca söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesini engellemeyi "başardıkları" itirafında bulunmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından, hükümet anlaşmayı görüşmek üzer toplanmıştı.

Kaynak: AA

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