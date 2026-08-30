Ben-Gvir'den Filistinli Tutuklulara Alaycı Tepki - Son Dakika
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Ben-Gvir'den Filistinli Tutuklulara Alaycı Tepki

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İsrailli Bakan, kadın tutukluların kötü koşullarına alay ederek, sorumlu olduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların kaldığı hücreyi basarak, "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum." sözleriyle kadınlarla alay etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun, hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dediği görülüyor.

Ben-Gvir ise "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum." diyerek alay ediyor.

Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya Ben-Gvir, "Size neden yardım edeyim ki?" şeklinde cevap veriyor.

"Burası otel değil" diyerek alay etmişti

Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek arttı.

İsrailli Bakan, daha önce de birkaç kez Filistinli tutukluların bulunduğu İsrail hapishanelerini ziyaret ederek onlara hakaret etmiş, şartların iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya, "Burası otel değil." demişti.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor.

Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerindeki kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben-Gvir'den Filistinli Tutuklulara Alaycı Tepki - Son Dakika

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