Ben-Gvir'den Provokatif Poster Uygulaması

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli "güvenlik mahkumlarının" görmesi için hapishanelere Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri yıkımı gösteren posterler astırdı.

Bakan Ben-Gvir, İsrail'de bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaştı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların şiddetlenerek sürdürülmesini ve bölgenin tamamen ilhak edilmesini savunan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, "(Filistinli) Mahkumların her gün görmeleri gereken şey bu." dediği görüntülere yansıdı.

Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımı gösteren fotoğrafı işaret ederek, "Şuna bakın. Mahkumların her sabah avluya giderken gördükleri şey bu." diyen Ben-Gvir, alaycı bir tavırla "Sanırım içlerinden biri burada evini tanımıştır. İşte böyle olmalı!" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli lider Bergusi'nin tutulduğu hücreye de baskın düzenlemişti

İsrail'de hem kolluk kuvvetleri hem de cezaevlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin tutulduğu hücreye 14 Ağustos'ta baskın düzenlemişti.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." demişti.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki 2. İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

Irkçı açıklamalarından dolayı hüküm giymiş sabıkalı bir sicili bulunan Ben-Gvir, geçmişte de Filistinli esirlere işkence, baskı ve ağır yaptırımlardan övünmesiyle gündeme gelmişti.???????