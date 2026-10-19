Ben-Gvir, Fransa'daki 500 binden fazla Yahudiye İsrail'e göç çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ben-Gvir, Fransa'daki 500 binden fazla Yahudiye İsrail'e göç çağrısı yaptı

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İsrail Bakanı Ben-Gvir, Fransa'daki protestoları gerekçe göstererek 500 binden fazla Fransız Yahudiye İsrail'e göç çağrısı yaptı. Ben-Gvir, Fransa'nın Batı Şeria'daki İsrailli şirketlere uyguladığı yaptırımları eleştirirken İsrail'e zarar vermek isteyenlerin varlığını öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Fransa'daki protestoları gerekçe göstererek ülkedeki nüfusu 500 bini aşan Yahudilere İsrail'e göç etme çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ben-Gvir, Fransız Yahudi toplumuna yönelik bir konferansta, Fransa hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli şirketlere uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Ben-Gvir, Fransa'da İsrail'e zarar vermek isteyen kişilerin bulunduğunu öne sürerek, ülkedeki Yahudilere İsrail'e göç etmeleri çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, "Burada (İsrail) olun. Burası sizin eviniz. Burası sizin vatanınız. Evet, burası sizin vatanınız." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 17 Ekim gösterileri

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

Gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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