Ben-Gvir: Gazze'deki Saldırılar Devam Etmeli

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşmanın "İsrail için kabul edilemez" olduğunu savunarak, Gazze'de saldırıların devam etmesini istedi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze Barış Kurulu tarafından yayınlanan taslak anlaşma İsrail için kabul edilemez." diyen Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'teki saldırıları öne sürerek, "Hamaslı her unsuru öldürmekle yükümlü oldukları" iddiasını dillendirdi.

Hamas'a yönelik saldırılarını durduracak bir ateşkese bağlı kalmanın yeni saldırı planlarının önünü açabileceğini ileri süren Ben-Gvir, tehditlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de suikast saldırıları devam etmeli, Gazze'den tehciri teşvik etmeliyiz ve İsrail zafer kazanmalı."

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmişti.

Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini dile getirmişti.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere sorumlu ve olumlu yaklaştıklarını açıklamıştı.