Ben-Gvir Görevde Kalıyor

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in görevden alınması talebini reddederek polis üzerindeki yetkisinin kısıtlanması için Başsavcı Gali Baharav-Miara ile uzlaşmaya varması kararını aldı.

Ben-Gvir ile Baharav-Miara'ya anlaşmaya varmaları için 3 Mayıs'a kadar süre veren mahkeme, Başsavcı Baharav-Miara'nın aşırı sağcı bakanın üst düzey polis ataması yapmasının yasaklanması talebini ise kabul etmedi.

Ayrıca yüksek mahkeme, başsavcının Ben Gvir'in polis baskınlarına eşlik etmesinin yasaklanması talebini de kabul etmedi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.