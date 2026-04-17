112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında yer alan bir 112 çalışanı, nöbetinin bitmesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu.
Yaşadığı ağır tabloyu ve unutamadığı anları kayıt altına alan sağlık görevlisinin paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.
Yoğun müdahale sürecinde profesyonelliğini koruyan sağlık görevlisi, saatler süren çalışmanın ardından duygularına hakim olamadı. Görev sırasında bastırdığı acı, nöbetin bitmesiyle birlikte gözyaşlarına dönüştü.
Paylaştığı görüntüler sonrası sosyal medyada “şov yaptığı” yönünde eleştirilerle karşılaşan 112 çalışanı, “Beni boşverin, konu ben değilim. Konuşmaktayım. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin devam ediyordum.” sözleriyle kendini savundu.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu paylaşımlar sonrası 112 çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Çalışanın aynı zamanda sosyal medyada kendisini “içerik üreticisi” olarak tanıtması da tepkileri artırdı.
Yaşananların ardından kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımı ve etik sınırları yeniden tartışılmaya başlandı.
