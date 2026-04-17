112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

17.04.2026 09:39
Kahramanmaraş’taki okul saldırısına müdahale eden 112 çalışanı, nöbet bitiminde gözyaşlarına boğulduğu anları paylaşınca gündem oldu. Eleştiriler sonrası açıklama yapan sağlık görevlisi, amacının yaşanan psikolojiyi aktarmak olduğunu söyledi. Sosyal medyada kendisini “içerik üreticisi” olarak tanıtması tepki çekerken, Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında yer alan bir 112 çalışanı, nöbetinin bitmesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. 

Yaşadığı ağır tabloyu ve unutamadığı anları kayıt altına alan sağlık görevlisinin paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

NÖBET BOYUNCA DAYANDI, SONRASINDA YIKILDI

Yoğun müdahale sürecinde profesyonelliğini koruyan sağlık görevlisi, saatler süren çalışmanın ardından duygularına hakim olamadı. Görev sırasında bastırdığı acı, nöbetin bitmesiyle birlikte gözyaşlarına dönüştü.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Paylaştığı görüntüler sonrası sosyal medyada “şov yaptığı” yönünde eleştirilerle karşılaşan 112 çalışanı, “Beni boşverin, konu ben değilim. Konuşmaktayım. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin devam ediyordum.” sözleriyle kendini savundu.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, söz konusu paylaşımlar sonrası 112 çalışanı hakkında soruşturma başlattı. Çalışanın aynı zamanda sosyal medyada kendisini “içerik üreticisi” olarak tanıtması da tepkileri artırdı.

ETİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşananların ardından kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımı ve etik sınırları yeniden tartışılmaya başlandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:14:10.
